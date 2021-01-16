لابورتا: ميسي يرغب في الاستمرار مع برشلونة

صرح خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني في حديث لصحيفة "سبورت" الكتالونية، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وهداف البرشا يرغب في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

وقال لابورتا في تصريحاته: "ميسي حاليا في قمة تركيزه لكي يجعلنا نلحق بأتليتكو مدريد في الدوري ونعبر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا".

Lionel Messi is happy at Barca and wants to stay, says Joan Laporta 😍



🗣 "I see him more and more happy, he is enjoying it.



"I know he wants to stay and he will do everything to stay as long as the club can give him an offer that suits him." [Sport] pic.twitter.com/Y9AVIEu1SL — Goal (@goal) January 16, 2021

وأضاف: "لا أعلم إذا كان ميسي سيشارك في مباراة الأحد ضد أتلتيك بيلباو لكنه سيكون على دكة البدلاء وهذا مهم لأن وجوده يحفز زملائه".

وأضاف لابورتا: "أرى ميسي سعيدا للغاية ويستمتع بما يقدمه".

وختم بالقول: "أعرف أنه يريد الاستمرار مع برشلونة وأعرف أنه سيقوم بتقديم كل ما لديه للبقاء طالما قدم له النادي له عروضا تناسبه".

Lionel Messi wants to 'STAY at Barcelona as long as the club can offer him something that suits him', claims Joan Laporta https://t.co/b2EpbnbHm6 — MailOnline Sport (@MailSport) January 16, 2021

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ويعد لابورتا ضمن 3 مرشحين لانتخابات برشلونة، بالإضافة لكل من فيكتور فونت وتوني فريتشا، ويسعى المرشحون الثلاثة لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو الذي أنهى فترته المضطربة كرئيس في أكتوبر الماضي بعد ضغوط متزايدة من الجماهير وخلافه العلني مع ميسي.

ويلعب برشلونة ضد أتليتك بيلباو يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sport.es