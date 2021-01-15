تأجيل انتخاب رئيس جديد لنادي برشلونة الإسباني

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية للنادي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفرض قيود مشددة في إقليم كتالونيا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الـ24 من يناير الحالي لكنها تأجلت بسبب قيود التنقل التي تفرضها الحكومة الإسبانية لمكافحة الوباء الذي أدى إلى وفاة أكثر من 53 ألف شخص في إسبانيا مع أكثر من مليوني حالة إصابة مؤكدة.

بعد اجتماع مع السلطات المختصة في حكومة كتلونيا، تقرر إرجاء موعد الانتخابات الرئاسية بنادي برشلونة إلى أجل غير مسمى بسبب التدابير الصحية المعمول بها في سياق جائحة كوفيد-19 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 15, 2021

وتوصلت السلطات الإقليمية اليوم خلال اجتماع عن بعد مع النادي بعدم منح أي استثناء من أجل إقامة الانتخابات.

وسيؤدي تأجيل الانتخابات لعدم وجود كيان إداري جديد في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في الشهر الجاري، فيما سيظل مستقبل النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي دون حل لفترة أطول.

وينتهي عقد ميسي في نهاية يونيو المقبل، حيث يمكنه مغادرة النادي مجانا، بعد أن فشل في محاولة لتأمين خروجه في الصيف الماضي.

Barcelona have postponed their upcoming presidential election, which had been set for January 24, due to fears around the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/KO22Oxktqs — Goal (@goal) January 15, 2021

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ولم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات لكن النادي قال في بيان إنه سيطلب من حكومة إقليم كتالونيا السماح للناس بالتصويت عبر البريد.

وكان النادي أعلن أمس الخميس أن جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا استطاعوا رسميا الحصول على الحد الأدنى من التوقيعات لقبول ترشيحهم للانتخابات الرئاسية والبالغة 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي.

ويسعى المرشحون الثلاثة لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو الذي أنهى فترته المضطربة كرئيس في أكتوبر بعد ضغوط متزايدة من الجماهير وخلافه العلني مع ميسي.

المصدر: أ ف ب