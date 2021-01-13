ركلات الترجيح تبتسم لبرشلونة وتقوده لنهائي السوبر الإسباني على حساب سوسيداد (فيديو)
تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال سوسيداد بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء.
وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق الهولندي فرينكي دي يونغ، وعادل لريال سوسيداد ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.
كاس السوبر الاسباني | برشلونة 1 × 1 ريال سوسيداد | هدف التعادل ريال سوسيداد من ركلة جزاء HD— G o l a s (@805Rudy) January 13, 2021
Via : @if24hd_pic.twitter.com/OB7PJPskfz
كاس السوبر الاسباني | برشلونة 1 × 0 ريال سوسيداد | هدف اول برشلونة دي يونغ HD— G o l a s (@805Rudy) January 13, 2021
Via : @if24hd_pic.twitter.com/oUrxodmIuI
ولجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الكتالوني بنتيجة 3-2.
كاس السوبر الاسباني |ركلات الترجيح :— G o l a s (@805Rudy) January 13, 2021
برشلونة × ريال سوسيداد
كـــــــــاملة تعليق عيسى الحربين HD
Via : @if24hd_pic.twitter.com/hxhU2o6fXY
وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف وقائد برشلونة عن المباراة بسبب ألم عضلي في فخذه الأيسر بحسب العديد من التقارير الإسبانية، واكتفى بمساندة فريقه من مدرجات ملعب نويفو أركانخيل في مدينة قرطبة.
وسيواجه برشلونة في المباراة النهائية الأحد المقبل الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع ريال مدريد وأتلتيك بيلباو يوم غد الخميس.
المصدر: RT