التونسي حمزة رفيعة يقود يوفنتوس إلى التأهل لربع نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

تأهل يوفنتوس إلى الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم بتغلبه على جنوى بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن دور الـ16 من المسابقة.

وتقدم فريق "السيدة العجوز" بهدفين عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي والإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 2 و23 على التوالي.

كاس ايطاليا | يوفنتوس 1 × 0 جنوى | هدف اول يوفنتوس د2 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/Aw3dQKtE9V — G O A L S F (@lariaraujofly) January 13, 2021

كاس ايطاليا | يوفنتوس 2 × 0 جنوى | هدف الثاني يوفنتوس موراتا HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/viWM7R2rF9 — G O A L S F (@lariaraujofly) January 13, 2021

وعادل جنوى النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق الألماني لينارت تشزيبورا وفيليبو ميليغوني في الدقيقتين 28 و74.

كاس ايطاليا | يوفنتوس 2 × 1 جنوى | هدف اول جنوى HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/YjYB9gy33A — G O A L S F (@lariaraujofly) January 13, 2021

كاس ايطاليا | يوفنتوس 2 × 2 جنوى | هدف التعادل جنوى 👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/62c3ZWnKuc — G O A L S F (@lariaraujofly) January 13, 2021

ولجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين استطاع يوفنتوس حسمهما لمصلحته بتسجيله الهدف الثالث عن طريق التونسي حمزة رفيعة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الأول.

كاس ايطاليا | يوفنتوس 3 × 2 جنوى | هدف الثالث يوفنتوس 👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/L71UNVbUOL — G O A L S F (@lariaraujofly) January 13, 2021

ويواجه يوفنتوس في الدور المقبل الفائز من مواجهة ساسولو وسبال.

المصدر: RT