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"IFFHS": ميسي أفضل صانع ألعاب في عالم الساحرة المستديرة في العقد الأخير

الرياضة

Globallookpress
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أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS" اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني هو أفضل صانع ألعاب في السنوات العشر الأخيرة.

وتصدر ميسي القائمة المكونة من أفضل 20 صانع ألعاب في العقد الأخير برصيد 174 نقطة، وجاء في المركز الثاني الإسباني أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني حاليا برصيد 127 نقطة، فيما حل الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 113 نقطة.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي في المركز الـ12 ضمن القائمة برصيد 54 نقطة.

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وحصد ميسي جائزة أفضل صانع ألعاب في 4 مواسم خلال العقد الأخير، أعوام 2015 و2016 و2017 و2019)، فيما جاء ثانيا أعوام 2011 و2014 و2018 و2020.

المصدر: iffhs.de

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