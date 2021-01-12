"IFFHS": ميسي أفضل صانع ألعاب في عالم الساحرة المستديرة في العقد الأخير

أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS" اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني هو أفضل صانع ألعاب في السنوات العشر الأخيرة.

وتصدر ميسي القائمة المكونة من أفضل 20 صانع ألعاب في العقد الأخير برصيد 174 نقطة، وجاء في المركز الثاني الإسباني أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني حاليا برصيد 127 نقطة، فيما حل الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 113 نقطة.

🥇| Lionel Messi has been named by IFFHS, as the world's best men's playmaker of the decade (2011-2020).



🥈| Andres Iniesta finished as the runner up.



- Xavi Hernandez was ranked 11th. pic.twitter.com/Nm5erGefPn — Barça Buzz (@Barca_Buzz) January 12, 2021

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي في المركز الـ12 ضمن القائمة برصيد 54 نقطة.

IFFHS World's Best Man Playmaker Of The Decade:



🇦🇷 Lionel Messi - 174 points

🇪🇸 Andres Iniesta - 127 points

🇭🇷 Luka Modric - 113 points

🇧🇪 Kevin De Bruyne - 103 points

🇩🇪 Toni Kroos - 90 points#Messi#FCB#Rmalive#MCFCpic.twitter.com/gkXmTdQtGh — RouteOneFootball (@Route1futbol) January 12, 2021

إقرأ المزيد

وحصد ميسي جائزة أفضل صانع ألعاب في 4 مواسم خلال العقد الأخير، أعوام 2015 و2016 و2017 و2019)، فيما جاء ثانيا أعوام 2011 و2014 و2018 و2020.

المصدر: iffhs.de