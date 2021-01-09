ميسي يفك شراكته مع رونالدو برقم قياسي (فيديو)

تخطى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدد الأهداف المسجلة مع الأندية من الركلات الحرة المباشرة، اليوم السبت، بعد لقائه أمام غرناطة.

وأحرز الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفين "للبلوغرانا" الثاني والثالث في الدقيقتين (35 و42) من زمن اللقاء، الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة 18 من الليغا.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفه الشخصي الثاني بتسديدة متقنة من كرة ثابتة، ليرفع رصيده إلى 48 هدفا مسجلا من الركلات الحرة المباشرة بقميص برشلونة، منها 37 في الليغا.

🎥 هدف الأسطورة ليو ميسي الثاني 😱😱 pic.twitter.com/E4vHcqHExN — MESSI MEDIA 🎥 (@TM_10_MEDIA) January 9, 2021

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بينما سجل رونالدو 47 هدفا حتى الآن بقمصان الأندية (سبورتينغ، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس) التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته الاحترافية، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

المصدر: وكالات