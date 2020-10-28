زينيت الروسي يخرج بخيبة أمل من موقعة "بوروسيا"

خسر زينيت بطرسبورغ الروسي أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (0-2) في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز ثنائية الفريق الألماني كل من الإنجليزي جادون سانشو، والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين (78 من ضربة جزاء، و90) على التريب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب " سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

وحقق بوروسيا دورتموند باكورة انتصاراته في النسخة الحالية "للتشامبيونز ليغ"، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد 3 نقاط.

بينما مني فريق زينيت بطرسبورغ بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الرابع الأخير من دون رصيد.

في حين يتصدر فريق لاتسيو الإيطالي قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله (1-1) خارج أرضه أمام كلوب بروج البلجيكي صاحب مركز الوصافة برصيد أربع نقاط أيضا.

المصدر: RT