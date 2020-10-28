ميسي يكسب الرهان ضد مواطنه ديبالا في غياب رونالدو

حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على مضيفه يوفنتوس في عقر داره (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الكتالوني كل من الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين (14 و90) على التريب من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وغاب عن هذه القمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بكورونا.

وحقق برشلونة بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما تعرض يوفنتوس للهزيمة الأولى، ويحتل مركز الوصافة برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT