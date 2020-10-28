ميسي وجها لوجه ضد مواطنه ديبالا في موقعة أوروبية

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء صوب مدينة تورينو، التي ستكون مسرحا لمباراة قمة الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين يوفنتوس وبرشلونة.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الهولندي داني ماكيلي صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الـ(23:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وسيبدأ الإيطالي أندريا بيرلو (41 عاما) المدير الفني لفريق يوفنتوس "البيانكونيري"، هذا المباراة المرتقبة ضد برشلونة بالتشكيلة الأساسية التالية، في ظل غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بكورونا:

بينما وضع الهولندي رونالد كومان (57 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة "البلوغرانا"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الإيطالي:

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المصدر: "twitter/juventusfc/fcbarcelona"