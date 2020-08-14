بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يسجل ثمانية أهداف في الدور ربع النهائي

اكتسح بايرن ميونخ الألماني منافسه برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسب شبكة "سكواوكا" للإحصاءات فإن بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يسجل ثمانية أهداف في مباراة واحدة ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

Bayern are the first team in Champions League history to score eight in a single #UCL quarter-final match.



It equals Man Utd 7-1 Roma as the largest win at this stage in the competition. 🤯 https://t.co/jR6Cm1y6eB — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2020

والرقم القياسي السابق في هذا الدور كان مسجلا باسم مانشستر يونايتد الإنجليزي عندما أمطر شباك روما الإيطالي بسبعة أهداف (7-1) في إياب الدور ربع النهائي لنسخة "التشامبيونزليغ" موسم 2006-2007.

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المصدر: Squawka/twitter