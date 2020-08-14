فضيحة مدوية لبرشلونة بخسارته أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
حقق بايرن ميونخ فوزا تاريخيا كاسحا على برشلونة بنتيجة 8-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح بايرن ميونخ باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الرابعة عن طريق توماس مولر.
August 14, 2020
وعادل لبرشلونة لاعب الفريق البافاري، النمساوي دافيد ألابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.
August 14, 2020
وعاد بايرن ميونخ للتقدم وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الكرواتي إيفان بيريسيتش وسيرج جنابري ومولر في الدقائق 21 و27 و31 على الترتيب.
August 14, 2020
August 14, 2020
August 14, 2020
وقلص برشلونة الفارق بتسجيله الهدف الثاني عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الـ57.
August 14, 2020
وأضاف البايرن الهدف الخامس في الدقيقة الـ63 عن طريق جوشوا كيميتش.
August 14, 2020
وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي سادس أهداف البايرن في الدقيقة الـ82.
August 14, 2020
وأضاف البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة هدفين متتاليين للفريق البافاري في الدقيقتين 85 و89، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي للبايرن على برشلونة بنتيجة 8-2.
August 14, 2020
August 14, 2020
وحسب شبكة "سكواوكا" للإحصاءات فإن بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يسجل ثمانية أهداف في مباراة واحدة ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.
Bayern are the first team in Champions League history to score eight in a single #UCL quarter-final match.— Squawka Football (@Squawka) August 14, 2020
It equals Man Utd 7-1 Roma as the largest win at this stage in the competition. 🤯 https://t.co/jR6Cm1y6eB
وبهذا الفوز، تأهل بايرن ميونخ إلى المربع الذهبي وسيواجه في نصف النهائي في الـ19 من أغسطس الجاري الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي المقررة غدا السبت.
✨ U-N-G-L-A-U-B-L-I-C-H ✨#FCBFCB#FCBayern#MissionLis6on#UCLpic.twitter.com/ND2zIsaq2p— FC Bayern München (@FCBayern) August 14, 2020
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.
المصدر: RT