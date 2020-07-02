دجوكوفيتش وزوجته يشفيان من فيروس كورونا

جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا في كرة المضرب للكشف عن فيروس كورونا المستجد، سلبية كما أعلن مكتبه الإعلامي اليوم الخميس.

وقال بيان صادر عنه: "جاءت نتيجة فحص نوفاك دجوكوفيتش وزوجته يلينا سلبية. لقد أثبتت ذلك نتائج الاختبارات بعد خضوعهما لفحص كوفيد-19".

وأضاف: "لم يشعر نوفاك ويلينا بأية أعراض وقد خضعا للفحص بعد التشاور مع الأطباء".

وأضاف المكتب الإعلامي أن نوفاك وزوجته يخضعان لحجر صحي، واتبعا إرشادات السلامة المتعلقة بـ"كوفيد 19" منذ عودتهما من كرواتيا قبل 10 أيام.

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وأعلن دجوكوفيتش في الـ23 من يونيو الماضي إصابته بفيروس كورونا بعد تنظيمه جولة "أدريا" الاستعراضية الخيرية للتنس في منطقة البلقان (صربيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة) لبعض نجوم كرة المضرب انطلقت في منتصف الشهر الماضي. وقد أصيب خلال هذه الجولة كل من البلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش والصربي فيكتور ترويسكي. قبل أن يلحق بهم منظم جولة كرواتيا النجم السابق غوران إيفانيسيفيتش.

وتلقى دجوكوفيتش بالذات انتقادات عنيفة لتنظيم هذه الدورة للاعبي دول البلقان وشهدت حضورا جماهيريا في المدرجات بلغ نحو ألفي متفرج، وقد اضطر إلى تقديم اعتذاره علنا بقوله: "يؤسفني بشدة أن تكون البطولة قد تسببت بالأذى. اعتقدنا أن الدورة استوفت جميع البروتوكولات الصحية وبدا أن صحة منطقتنا في حالة جيدة لتوحيد الناس في النهاية لأسباب خيرية. كنا مخطئين وكان ذلك مبكرا جدا".

المصدر: أ ف ب