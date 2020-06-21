إلغاء دورة "أدريا" للتنس بعد إعلان البلغاري غريغور ديميتروف إصابته بفيروس كورونا (صورة)
أعلن لاعب كرة المضرب البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الـ19 عالميا اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أسبوع واحد من خوضه منافسات دورة "أدريا" الاستعراضية.
وقال ديميتروف عبر موقعه الرسمي في "إنستغرام": "أود أن أعلن إلى أنصاري وأصدقائي بأنني خضعت لفحص كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية لدى عودتي إلى موناكو".
وأضاف: "أريد من جميع الذين كانوا على تواصل معي في الأيام الأخيرة الخضوع للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة. أنا آسف لأي أذى قد أكون قد تسببت به. لقد عدت إلى منزلي وأنا أتعافى".
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Hi Everyone-I want to reach out and let my fans and friends know that I tested positive back in Monaco for Covid-19. I want to make sure anyone who has been in contact with me during these past days gets tested and takes the necessary precautions. I am so sorry for any harm I might have caused. I am back home now and recovering. Thanks for your support and please stay safe and healthy. GD
وشارك ديميتروف الأسبوع الماضي في دورة "أدريا" الاستعراضية في العاصمة الصربية بلغراد إلى جانب الصربي نوفاك دجوفكوفيتش والنمساوي دومينيك تيم والألماني ألكسندر زفيريف.
وفور إعلان ديميتروف إصابته بكورونا، أعلن الحساب الرسمي لدورة "أدريا" إلغاء البطولة في مدينة زادار الكرواتية كإجراء احترازي وتمنى الشفاء العاجل للنجم البلغاري.
Grigor Dimitrov has tested positive for COVID 19. As a precaution and to protect the health of all participants and visitors, we have decided to cancel the Adria Tour Finale in Zadar.— Adria Tour Official (@AdriaTennisTour) June 21, 2020
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Thank you for understanding!#AdriaTourpic.twitter.com/pFdWHHC77P
وبطولة "أدريا" هي سلسلة من الدورات التي ينظمها دجوكوفيتش تحت إسم "جولة أدريا" من الـ13 من يونيو الحالي حتى الخامس من يوليو المقبل في دول البلقان: صربيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة، ويعود ريعها للعديد من المؤسسات الخيرية الإقليمية.
المصدر: RT