إلغاء دورة "أدريا" للتنس بعد إعلان البلغاري غريغور ديميتروف إصابته بفيروس كورونا (صورة)

أعلن لاعب كرة المضرب البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الـ19 عالميا اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أسبوع واحد من خوضه منافسات دورة "أدريا" الاستعراضية.

وقال ديميتروف عبر موقعه الرسمي في "إنستغرام": "أود أن أعلن إلى أنصاري وأصدقائي بأنني خضعت لفحص كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية لدى عودتي إلى موناكو".

وأضاف: "أريد من جميع الذين كانوا على تواصل معي في الأيام الأخيرة الخضوع للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة. أنا آسف لأي أذى قد أكون قد تسببت به. لقد عدت إلى منزلي وأنا أتعافى".

وشارك ديميتروف الأسبوع الماضي في دورة "أدريا" الاستعراضية في العاصمة الصربية بلغراد إلى جانب الصربي نوفاك دجوفكوفيتش والنمساوي دومينيك تيم والألماني ألكسندر زفيريف.

وفور إعلان ديميتروف إصابته بكورونا، أعلن الحساب الرسمي لدورة "أدريا" إلغاء البطولة في مدينة زادار الكرواتية كإجراء احترازي وتمنى الشفاء العاجل للنجم البلغاري.

Grigor Dimitrov has tested positive for COVID 19. As a precaution and to protect the health of all participants and visitors, we have decided to cancel the Adria Tour Finale in Zadar.



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Thank you for understanding!#AdriaTourpic.twitter.com/pFdWHHC77P — Adria Tour Official (@AdriaTennisTour) June 21, 2020

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وبطولة "أدريا" هي سلسلة من الدورات التي ينظمها دجوكوفيتش تحت إسم "جولة أدريا" من الـ13 من يونيو الحالي حتى الخامس من يوليو المقبل في دول البلقان: صربيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة، ويعود ريعها للعديد من المؤسسات الخيرية الإقليمية.

المصدر: RT