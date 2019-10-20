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بالفيديو.. مجهول يقتحم مباراة إنتر بـ "الباراشوت"

الرياضة

بالفيديو.. مجهول يقتحم مباراة إنتر بـ
Tancredi Palmeri/Twitter.com
بالفيديو.. مشجع يقتحم مباراة إنتر بـ"الباراشوت"
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في لقطة طريفة وفريدة من نوعها، تمكن مجهول من اقتحام ملعب مباراة ساسولو وضيفه إنتر ميلان، التي أقيمت اليوم الأحد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، فوجئ لاعبو إنتر ميلان وساسولو، بمشجع يهبط على أرضية ملعب المباراة بـ"الباراشوت".

والغريب في الأمر أن مقتحم الملعب فوجئ بدوره لتأخر رجال أمن الملعب في التدخل لإيقافه، حيث ظل ينظر يمينا ويسارا وهو ينتظر قدومهم.

وما هي إلا لحظات، حتى هرع تجاهه 3 من رجال الأمن، واقتادوه إلى خارج الملعب دون مقاومة منه.

وانتهت المباراة بفوز إنتر بأربعة أهداف لثلاثة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري، ويقلص الفارق مع المتصدر يوفنتوس إلى نقطة واحدة.

المصدر:"تويتر"

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