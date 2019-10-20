بالفيديو.. مجهول يقتحم مباراة إنتر بـ "الباراشوت"

في لقطة طريفة وفريدة من نوعها، تمكن مجهول من اقتحام ملعب مباراة ساسولو وضيفه إنتر ميلان، التي أقيمت اليوم الأحد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، فوجئ لاعبو إنتر ميلان وساسولو، بمشجع يهبط على أرضية ملعب المباراة بـ"الباراشوت".

والغريب في الأمر أن مقتحم الملعب فوجئ بدوره لتأخر رجال أمن الملعب في التدخل لإيقافه، حيث ظل ينظر يمينا ويسارا وهو ينتظر قدومهم.

And here comes the parachutist doing his counterattack while Sassuolo-Inter is ongoing.

Hilarious how after landing he looks he turns left and right almost surprised that nobody yet is coming to get him 😂 pic.twitter.com/UeJuEYrgYv — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 20, 2019

وما هي إلا لحظات، حتى هرع تجاهه 3 من رجال الأمن، واقتادوه إلى خارج الملعب دون مقاومة منه.

وانتهت المباراة بفوز إنتر بأربعة أهداف لثلاثة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري، ويقلص الفارق مع المتصدر يوفنتوس إلى نقطة واحدة.

المصدر:"تويتر"