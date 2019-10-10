بالفيديو.. مواجهات بين قوات الشرطة الإيرانية ومشجعات في ملعب آزادي بطهران

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر محاولة الشرطة النسائية الإيرانية اعتقال إحدى مشجعات كرة القدم في ملعب آزادي بطهران خلال مباراة إيران وكمبوديا اليوم الخميس.

وتظهر مقاطع الفيديو محاولة الشرطة النسائية الإيرانية اعتقال إحدى المشجعات بعد أن رفعت لافتة كتب عليها "الفتاة الزرقاء الإيرانية اسمك صار أبديا"، كما تظهر محاولات مشجعات منع الشرطة من اعتقالها، فيما نفت الشرطة اعتقال أحد خلال مباراة منتخبي إيران وكمبوديا، مضيفة أن المباراة أقيمت في أجواء هادئة تماما.



والفتاة الزرقاء لقب أطلقه الإيرانيون على فتاة لقيت حتفها، بعد أن أضرمت النار في جسدها أمام محكمة بطهران لأنها اعتقدت أنها ستواجه حكما بالسجن لستة أشهر، بعد أن حاولت دخول ملعب لكرة القدم متنكرة بزي الرجال، وقاومت رجال الشرطة الذين منعوها في ذلك الحين.





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ودخلت المرأة الإيرانية للمرة الأولى، ملعب كرة القدم، لتشجيع منتخبها الوطني، بعد انتظار دام نحو 40 عاما، في قرار توصلت إليه الحكومة الإيرانية بعد ضغوط من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

يذكر أن المباراة انتهت لصالح أصحاب الأرض بنتيجة قياسية 14-0.

وتلعب إيران في المجموعة الثالثة في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023، إلى جانب كل من البحرين والعراق وكمبوديا وهونغ كونغ.

المصدر: RT