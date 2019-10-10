 
مباشر

إيران تمطر شباك كمبوديا بـ14 هدفا

الرياضة

إيران تمطر شباك كمبوديا بـ14 هدفا
AFP ATTA KENARE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mipc

اكتسح المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي بنتيجة قياسية 14-0، اليوم الخميس، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وسجل أهداف المنتخب الإيراني، أحمد نور إلهي في الدقيقة الخامسة، وسردارز أزمون "هاتريك" في الدقائق 11 و36 و44، وحسين كناتي في الدقيقة 18، ومهدي طارمي "هدفين" في الدقيقتين 22 و54.

وتألق كريم أنصاري وسجل 4 أهداف لفريقه في الدقائق 40 و49 و61 و88، فيما سجل محمد محبي "هدفين" في الدقيقتين 65 و67 ومهرداد محمد كشمرزي في الدقيقة 85.

إقرأ المزيد
شاهد.. إيرانيات يشجعن منتخبهن من المدرجات لأول مرة منذ 40 عاما
شاهد.. إيرانيات يشجعن منتخبهن من المدرجات لأول مرة منذ 40 عاما

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما يتذيل منتخب كمبوديا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وشهدت المباراة، حضورا نسائيا كبيرا للمرة الأولى في ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، منذ 40 عاما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهمة إنسانية لأطباء عبر البحر من كينيا للصومال