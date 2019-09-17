شاهد.. ليفربول يسقط على ملعب "سان باولو" في بداية حملة الدفاع عن اللقب

استهل فريق ليفربول حملة الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه نابولي (0-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان باولو".

وأحرز هدفي الفريق الإيطالي كل من المهاجمين، البلجيكي درايس ميرتينز، والإسباني فيرناندو لورينتي، في الدقيقتين (82، و90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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وحصد نابولي بذلك نقاط المباراة الثلاث، ولكنه اكتفى بالمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E)، بفارق الأهداف خلف فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي اكتسح ضيفه جينك البلجيكي (6-2)، في المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة.

بينما يشغل ليفربول المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة من دون رصيد.

المصدر: RT