 
مباشر

شاهد.. ليفربول يسقط على ملعب "سان باولو" في بداية حملة الدفاع عن اللقب

الرياضة

شاهد.. ليفربول يسقط على ملعب
AFP Альберто ПИЦЦОЛИ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf07

استهل فريق ليفربول حملة الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه نابولي (0-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان باولو".

وأحرز هدفي الفريق الإيطالي كل من المهاجمين، البلجيكي درايس ميرتينز، والإسباني فيرناندو لورينتي، في الدقيقتين (82، و90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

 

إقرأ المزيد
مواجهة على صفيح ساخن بين ليفربول ونابولي.. التشكيلة الأساسية
مواجهة على صفيح ساخن بين ليفربول ونابولي.. التشكيلة الأساسية

إقرأ المزيد
دوري الأبطال.. برشلونة ينجو من الهزيمة في
دوري الأبطال.. برشلونة ينجو من الهزيمة في "جحيم" دورتموند "سيغنال إيدونا بارك"

وحصد نابولي بذلك نقاط المباراة الثلاث، ولكنه اكتفى بالمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E)، بفارق الأهداف خلف فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي اكتسح ضيفه جينك البلجيكي (6-2)، في المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة.

بينما يشغل ليفربول المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة من دون رصيد.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب: لا أريد حربا مع إيران وعلى السعودية أن تدفع