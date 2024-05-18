مصدر عسكري: القوات الروسية قصفت مطارا في بولتافا غرب خاركوف

أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا أن القوات الروسية ضربت مطارا عسكريا بمدينة بولتافا غرب خاركوف.

وقال ليبيديف: "في ليلة 18 مايو، تم قصف مدينة ميرغورود في مقاطعة بولتافا بسلسلة من الضربات على المنشآت العسكرية".

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وأضاف: "كان أحد الانفجارات قويا جدا وقريبا من المدينة، واستهدف محطة سكة حديدية في منطقة صناعية".

وفقا له، وقع انفجاران قويان في مطار بنفس المنطقة، وحظرت السلطات الدخول إلى المطار بشكل كامل باستثناء العاملين داخل المطار.

وأضاف ليبيديف أن انفجارات سمعت ليلا في مدينة بافلوغراد بمقاطعة دنيبر، حيث أن القوات الروسية قصفت مستودعات لمصنع كيميائي يتم تخزين المتفجرات فيه، بما في ذلك الوقود الصلب للصواريخ.

ردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.

المصدر: نوفوستي