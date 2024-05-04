أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا أن القوات المسلحة الروسية قصفت مستودعا للطائرات الأوكرانية المسيرة في خاركوف.

وقال ليبيديف: "تم قصف المستودع حوالي الساعة الواحدة صباحا، كانت الضربات قريبة من المنطقة الصناعية في المدينة".

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وأشار ليبيديف إلى أنه تم تنفيذ ضربة ثانية على موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب تسريبات من العاملين الطبيين الأوكرانيين الذين استقبلوا الجرحى.

وأضاف أن "سيارات الإسعاف ذهبت إلى المنطقة وعملت هناك لمدة ساعتين، مشيرا إلى أنه كانت هناك حاجة ماسة للدم في المستشفيات" وأن 30 جنديا أوكرانيا أصيبوا بجروح خطيرة.

وأعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن الجيش الروسي لديه القدرة على تحقيق اختراق على محوري جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد الأسبوع الماضي، أن القوات الروسية تملك زمام المبادرة على طول خط التماس، وتواصل تحرير المدن والبلدات المحتلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من يوم الخميس أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بشكل كامل بلدة بيرديتشي الواقعة في جمهورية دونيتسك.

المصدر: نوفوستي