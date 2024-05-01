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بالفيديو.. رصد وتدمير منظومتين من صواريخ "هيمارس" الأمريكية في خاركوف

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بالفيديو.. رصد وتدمير منظومتين من صواريخ
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تمكنت وحدة من القوات الروسية مشرفة على تشغيل الطائرات المسيرة من رصد وتدمير منظومتين من صواريخ هيمارس الأمريكية على متن مدرعات في مقاطعة خاركوف.

ويظهر مقطع فيديو تتبع أجهزة الاستطلاع التابعة للجيش الروسي مدرعات تسير بسرعة بالقرب من خاركوف، وبعد أن تمركزت المدرعتان اللتان كانتا تحملان صواريخ من نوع "هيمارس" التي سلمتها الولايات المتحدة لكييف، تم استهدافهما وتدميرهما بالكامل.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط 6 صواريخ "ATACMS" أمريكية وقنبلتي "Hammer" فرنسيتين موجهتين.

المصدر: وكالات

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