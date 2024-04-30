الدفاع الروسية تكشف إنجازات الجيش على الجبهة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 795 عسكريا وإسقاط 10 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت 5 هجمات وكبدت العدو 90 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة وآليات للعدو.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 440 جنديا ودبابتين ومدافع غربية.

حسنت قوات "المركز" مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 9 هجمات وتم تكبيد العدو 145 عسكريا ومدافع غربية وآليات و3 مدرعات "برادلي" أمريكية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 100 عسكري ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكبدته 20 عسكريا وآليات ومدافع ومحطة Enklav-N.

تدمير موقع لتجميع المسيرات الأوكرانية ومستودعين للمعدات العسكرية التقنية.

إسقاط 10 مسيرات أوكرانية.

إسقاط 6 صواريخ ATACMS أمريكية وقنبلتي Hammer فرنسيتين موجهتين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية