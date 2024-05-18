ظهور صادم لمدافع بوروسيا دورتموند قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد (صور)

ترك ظهور مدافع بوروسيا دورتموند نيكلاس زوله في حالة بدنية سيئة جدا قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشجعي فريقه في صدمة وذهول.

ويواجه دورتموند نادي ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (14 لقبا)، في نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن، حيث يطمح النادي الملقب بـ"أسود الفيستيفال" للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى التي تحققت عام 1997.

وقبل المباراة المرتقبة، ظهر زوله في تدريبات فريقه بوزن زائد للغاية وبدا غير لائق لخوض المواجهة، ليثير مخاوف جماهير دورتموند بشأن لياقته البدنية قبل نهائي دوري أبطال.

Esto de Niklas Sule que sentido tiene?



Me cuesta creer que sea verdad, pero parece que si. pic.twitter.com/3XyNLN5lBJ — ANDONI (@andoniiivm) May 16, 2024

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل، تحدث مع زوله بشأن زيادة وزنه، ووعد اللاعب بمحاولة استعادة لياقته.

Dortmund defender Niklas Sule looks in top physical condition ahead of the Champions League final next week. 🍔🏆 pic.twitter.com/ysNXZGlhLi — FootballFunnys (@FootballFunnnys) May 17, 2024

كما وعد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، جماهير فريقه والمدير الرياضي بتعيين طاه شخصي لمتابعة نظامه الغذائي.

وتعرض زوله لانتقادات سابقة من قبل اللاعب الدولي الألماني السابق ماركوس بابل بسبب زيادة وزنه.

وكان بابل مديرا فنيا لهوفنهايم في عام 2012 عندما كان زوله لاعبا شابا في النادي.

وفي حديثه في أكتوبر من العام الماضي، قال بابل لقناة "Sport1": "عندما تحمل معك ثلاثة أو أربعة كيلوغرامات إضافية، تلاحظ ذلك عند هذا المستوى.. أعتقد أنه (زوله) يعاني من مشاكل في الانضباط للقيام بكل شيء بشكل صحيح".

وتابع: "كان هناك أيضا موضوع تناوله البيتزا ست مرات في الأسبوع والكباب ثماني مرات. هذا لا يعمل" مع لاعب كرة قدم محترف.

يذكر أن زوله شارك في 72 مباراة مع دورتموند منذ انضمامه إلى النادي في العام 2022.

المصدر: sportbible + صحيفة "بيلد"