قال رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو، إن "المنطقة العازلة" يجب أن تمتد إلى عمق 300 كيلومتر داخل أراضي أوكرانيا، وذلك بسبب وجود أسلحة بعيدة المدى تحت تصرفها.

وأضاف الخبير الروسي في حديث لمراسل تاس: "من الناحية المثالية، ينبغي أن تكون هذه المنطقة خالية من أي انتشار القوات الأوكرانية. ويجب أن يكون عمقها من الحدود الروسية بما في ذلك حدود الكيانات الروسية الجديدة، بحيث تستبعد الهجمات من هناك بأسلحة أمريكية وفرنسية بريطانية بعيدة المدى. نحن نعرف أن مدى صواريخ ATACMS في النسخة الهجومية بعيدة المدى يبلغ 300 كيلومتر، وهذا يعني أن منطقة بعمق 300 كيلومتر للأمام، يجب أن تكون تحت سيطرة الجيش الروسي".

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وشدد الخبير على أن الحديث يدور عن "خيارات مثالية"، مشيرا إلى أن العدو يبدي "مقاومة عنيدة"، لكن من وجهة النظر العسكرية - السياسية، يجب التركيز بالذات على المبادئ المتمثلة في إنشاء منطقة عازلة داخل أراضي أوكرانيا.

في وقت سابق أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن روسيا مضطرة إلى إنشاء "منطقة عازلة" بسبب قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود، الذي يسفر عن مقتل مدنيين هناك.

المصدر: تاس