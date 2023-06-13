بوتين: روسيا قد تنشئ "منطقة نظيفة" على أراضي أوكرانيا في حال استمرار قصف أراضيها

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن روسيا، في حال استمرار قصف مناطقها، ستنظر في مسألة إنشاء "منطقة نظيفة" على أراضي أوكرانيا.

وقال بوتين خلال لقاء جمعه بالمراسلين العسكريين: "بالطبع، لا تزال هناك إمكانية لقصف أراضينا من أراضي أوكرانيا... وإذا استمر هذا، فسنضطر على ما يبدو إلى النظر في المسألة، أقول هذا بعناية شديدة، من أجل خلق نوع من منطقة نظيفة على أراضي أوكرانيا على مسافة تجعل من المستحيل بلوغ أراضينا منها".

وأشار بوتين إلى أن السلطات الأوكرانية تعمل كنظام قائم على الإرهاب، مؤكدا أنهم "يعملون في الواقع كنظام قائم على الإرهاب".

كما أجاب بوتين عن سؤال حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه روسيا هذه المرة، قائلا: "سيعتمد ذلك على الوضع في نهاية الهجوم المضاد الأوكراني"، مؤكدا أن "لدينا خططا ذات طبيعة مختلفة".

المصدر: RT