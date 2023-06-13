بوتين: أهداف العملية العسكرية ذات طبيعة أساسية لكنها تتغير وفقا للوضع الراهن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vhuj
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أهداف العملية العسكرية ذات طبيعية أساسية ثابتة، إلا أنها تتغير وفقا للوضع الراهن.
جاء ذلك خلال لقاء بوتين بالمراسلين الحربيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، حيث تحدث الرئيس الروسي للمرة الأولى مع القادة العسكريين العاملين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
بوتين: أوكرانيا فقدت نحو 30% من المركبات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية
بوتين: لا مصلحة لروسيا في مأساة محطة كاخوفكا نظرا لعواقبها على المناطق الروسية الجديدة
المصدر: RT