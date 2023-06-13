بوتين: "ليوبارد" الألمانية و"برادلي" الأمريكية تحترق بشكل ممتاز وتنفجر ذخيرتها بداخلها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دبابات "ليوبارد" الألمانية ومركبات "برادلي"أمريكية الصنع، التي تستخدمها أوكرانيا، تحترق بشكل ممتاز، وتنفجر ذخيرتها بداخلها.

وقال بوتين في اجتماع مع مراسلين حربيين يوم الثلاثاء: "برادلي وليوبارد تحترقان بشكل ممتاز، كما توقعنا. ولا أعرف، ربما رأوها هناك، الذخيرة داخل الدبابات تتفجر، وكل شيء يتطاير في اتجاهات مختلفة".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين، تسجيل فيديو للمعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة الأمريكية "برادلي" ودبابات "ليوبارد-2A6" الألمانية.

وفي وقت سابق، لفت سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، إلى أن الغرب يقوم بتوسيع حجم وتنوع الأسلحة الهجومية المقدمة لنظام كييف، ويرجع ذلك إلى تصميم الولايات المتحدة وحلفائها على محاربة روسيا حتى آخر أوكراني.

المصدر: RT