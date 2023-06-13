بوتين: المتهم بحرق القرآن في فولغوغراد سيقضي عقوبته في المنطقة الروسية المسلمة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أحد سكان فولغوغراد المتهم بحرق نسخة من القرآن، سوف يقضي عقوبته في المناطق الإسلامية داخل روسيا.

وأشار بوتين، إلى أن لجنة التحقيق في الشيشان مكلفة بالتحقيق في هذه الجريمة.

ونقلت وكالة "تاس" عن الرئيس الروسي قوله: "سيقضي عقوباته في أماكن الاحتجاز الواقعة بإحدى مناطق روسيا ذات الغالبية المسلمة، كما صرح وزير العدل".

وفي 27 مايو، نقل معتقل بتهمة حرق نسخة من القرآن في فولغوغراد، إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في العاصمة الشيشانية غروزني.

وقال وزير العدل الروسي، قسطنطين تشويتشينكو، إنه عندما يتم إصدار حكم بالإدانة، يجب على المواطن الذي أحرق القرآن من فولغوغراد، بأمر من المخابرات الأوكرانية، أن يقضي عقوبته في منطقة ذات غالبية مسلمة، مضيفا أن "هذا سيعزز احترام الدين والمشاعر الدينية للمؤمنين في بلدنا متعدد الأعراق والأديان".

المصدر: RT