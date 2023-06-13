بوتين: لا حاجة لفرض الأحكام العرفية في البلاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عدم الحاجة لفرض الأحكام العرفية في روسيا، وأنه يجب العمل على بعض القضايا بشكل أكثر تفصيلا.

وقال بوتين: "بشكل عام ليس هناك حاجة لفرض الأحكام العرفية في البلد، من الضروري العمل على بعض القضايا بشكل أكثر عناية".

وقال بوتين: "قمنا بتوظيف 150 ألف متعاقد بالإضافة إلى 156 ألف متطوع، وخلال الأسبوع الماضي، وقّع 9500 شخص عقودا. وفي ظل هذه الظروف، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه لا داعي للتعبئة".

وأضاف أنه لا توجد خطط لإرسال مجندين إجباريين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولا توجد مثل هذه الحاجة.

المصدر: RT