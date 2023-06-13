بوتين: روسيا لم تتخل قط عن مفاوضات التسوية في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض أبدا إجراء أي مفاوضات قد تؤدي إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا.

كما أكد بوتين خلال لقائه بالمراسلين العسكريين: "أولا، لم نرفض ذلك أبدا، لقد قلت هذا بالفعل ألف مرة، لم نرفض أبدا إجراء أي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية للوضع، لطالما تحدثنا عن هذا مرارا وتكرارا".

وأشار إلى أنه خلال المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، تم بالفعل إعداد وثيقة.

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المصدر: نوفوستي