بوتين: روسيا تحتفظ لنفسها بحق استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تحتفظ بحق استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب، وقد تقوم بذلك ردا على استخدامها من طرف نظام كييف.

وصرح بوتين خلال لقائه مع قادة عسكريين: "لدينا الكثير من هذه الذخيرة، مع اليورانيوم المنضب، وإذا استخدمتها قوات نظام كييف، فإننا نحتفظ أيضا بالحق في استخدام نفس الذخيرة".

وأضاف: "لدى روسيا الكثير من ذخائر اليورانيوم المنضب، لكن حتى الآن لم يتم استخدامها... نحن لا نستخدمها، ولكن إذا لزم الأمر، فنحن قادرون على القيام بذلك، ولسنا بحاجة إلى القيام بذلك لحد الأن".

كما حذر بوتين، في وقت سابق، من أن روسيا، في حال استمرار قصف مناطقها، ستنظر في مسألة إنشاء "منطقة نظيفة" على أراضي أوكرانيا.

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المصدر: تاس