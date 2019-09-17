نتائج مباريات اليوم الأول لدوري أبطال أوروبا

انطلقت مباريات الموسم الجديد (2019-2020) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، واحتضنتها ستة ملاعب أوروبية.

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وأسفرت مباريات اليوم عن نتائج متفاوتة أبرزها هزيمة ليفربول الإنجليزي في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب، أمام مضيفه نابولي الإيطالي (0-2)، على ملعب "سان باولو".

وتعادل برشلونة خارج أرضه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (0-0)، إضافة إلى التعادل المفاجئ لفريق إنتر ميلان، في عقر داره، أمام ضيفه المتواضع سلافيا براغ التشيكي (1-1)، وهزيمة تشيلسي الإنجليزي على أرضه أمام فالنسيا الإسباني (0-1).

وفيما يلي نتائج مباريات اليوم الثلاثاء:

المجموعة الخامسة

- نابولي الإيطالي - ليفربول الإنجليزي (2-0)

- ريد بول سالزبورغ النمساوي - جينك البلجيكي (6-2)

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المجموعة السادسة (F)

- إنتر ميلان الإيطالي - سلافيا براغ التشيكي (1-1)

- بوروسيا دورتموند الألماني - برشلونة الإسباني (0-0)

المجموعة السابعة

- ليون الفرنسي - زينيت بطرسبورغ الروسي (1-1)

- بنفيكا البرتغالي - لايبزيغ الألماني (1-2)

المجموعة الثامنة

- أياكس أمستردام الهولندي - ليل الفرنسي (3-0)

- تشيلسي الإنجليزي - فالنسيا الإسباني (0-1).

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المصدر: RT