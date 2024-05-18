رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن أفضل لاعب في "البريميرليغ" هذا الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" خلال موسم 2023-2024.

وذكرت الرابطة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن جناح نادي مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي فيل فودين هو من حصد الجائزة.

Just how good has Phil Foden been in 2023/24? 🤌 pic.twitter.com/oG02RXwevc — Premier League (@premierleague) May 18, 2024

وتوج فودين البالغ من العمر 23 عاما بالجائزة بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفا وصنع ثمانية أهداف أخرى في 34 مباراة.

وقال فودين بعد تتويجه: "الفوز بهذه الجائزة إنجاز أفتخر به للغاية.. الدوري الإنجليزي الممتاز معروف بأنه الأعظم في العالم، ومن دواعي سروري أن يتم ترشيحي للجائزة مع العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين الذين قدموا جميعا موسما استثنائيا مع أنديتهم".

فيل فودين مع جوائز البريميرليغ هذا الموسم:



✅ لاعب الموسم من رابطة الكتاب والصحفيين



✅ لاعب الموسم من رابطة البريميرليغ pic.twitter.com/4osW3c7VKf — EPL World (@EPLworld) May 18, 2024

وهذه الجائزة هي الثانية التي يحصدها فودين هذا الموسم بعد فوزه قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في العام التي تقدمها رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA".

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا في حال فوزه على وست هام غدا الأحد في الجولة الـ38 الأخيرة.

المصدر: رابطة الدوري الإنجليزي





