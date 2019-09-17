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دوري الأبطال.. برشلونة ينجو من الهزيمة في "جحيم" دورتموند "سيغنال إيدونا بارك"

الرياضة

دوري الأبطال.. برشلونة ينجو من الهزيمة في
Globallookpress
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نجا فريق برشلونة من الهزيمة في مستهل مشواره ضمن الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (0-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وأهدر لاعبو الفريق الألماني العديد من الفرص المحققة للتسجيل، أبرزها ركلة الجزاء التي انبرى لها ماركو رويس، في الدقيقة 57، وتصدى مواطنه الحارس مارك أندري تير شتيغن لكرته ببراعة، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، بمدينة دورتموند.

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واكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، وتقاسما المركزين الثالث والرابع في مجموعة "الموت" السادسة (F)، بفارق الأهداف خلف كل من فريقي سلافيا براغ التشيكي وإنتر ميلان الإيطالي اللذين تعادلا فيما بينهما أيضا، ولكن بنتيجة (1-1) في اللقاء الذي جمعهما، في وقت سابق من اليوم كذلك، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

المصدر: RT

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