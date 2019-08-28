لوكوموتيف موسكو يعلن ضم "بطل أوروبا" إلى صفوفه
أعلن نادي لوكوموتيف الروسي ضم البرتغالي، جواو ماريو" قادما من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 18 مليون يورو.
وسيتقاضى ماريو البالغ 26 عاما 3 ملايين يورو في السنة.
⚡️⚡️⚡️ Официально: Жоао Марио @joaome17 – игрок «Локомотива»!#СамыйЛучшийКоллектив#ТрёшкиБольшеНетpic.twitter.com/Czb2locFPj— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 27, 2019
وكان جواو ماريو، انضم لإنتر عام 2016 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو، وخاض مع "النيراتزوري" في الموسم الماضي 22 مباراة، وسجل هدفا واحدا.
Добро пожаловать, Жоао Марио! ❤️💚#СамыйЛучшийКоллектив#ТрёшкиБольшеНетpic.twitter.com/sWwpu9nv1a— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 27, 2019
وتوّج ماريو مع منتخب بلاده بكأس أمم أوروبا لكرة القدم التي استضافتها فرنسا عام 2016.
🔥 Видео дня!— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 27, 2019
Презентация Жоау Мариу! pic.twitter.com/znNu8g0nWf
❓ Как оцените трансфер Жоау Мариу в "Локо"? pic.twitter.com/hI33KOMcKP— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 27, 2019
المصدر: championat.com