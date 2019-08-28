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لوكوموتيف موسكو يعلن ضم "بطل أوروبا" إلى صفوفه

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يعلن ضم
Globallookpress
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أعلن نادي لوكوموتيف الروسي ضم البرتغالي، جواو ماريو" قادما من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 18 مليون يورو.

وسيتقاضى ماريو البالغ 26 عاما 3 ملايين يورو في السنة.

وكان جواو ماريو، انضم لإنتر عام 2016 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو، وخاض مع "النيراتزوري" في الموسم الماضي 22 مباراة، وسجل هدفا واحدا.

وتوّج ماريو مع منتخب بلاده بكأس أمم أوروبا لكرة القدم التي استضافتها فرنسا عام 2016.

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المصدر: championat.com

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