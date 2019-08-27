جواو ماريو يجتاز الفحص الطبي في لوكوموتيف موسكو

أنهى البرتغالي جواو ماريو، متوسط ميدان نادي إنتر ميلان، الفحص الطبي في نادي لوكوموتيف موسكو، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي إلى الفريق الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإيطالي الرياضي الموثوق، دجان لوكا دي مارتسيو، عبر حسابه في موقع "تويتر": "لوكوموتيف سيتعاقد مع جواو ماريو على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 18 مليون يورو.. اللاعب البرتغالي تجاوز الفحص الطبي صباح اليوم الثلاثاء".

Visite mediche in mattinata per @joaome17 con la @fclokomotiv: confermato prestito da @Inter con diritto riscatto a 18 mil @SkySport#calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2019

وينتظر أن يوقع صاحب الـ 26 عاما، عقد انضمامه للفريق الروسي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، وسيتكفل لوكوموتيف بدفع راتب اللاعب البرتغالي كاملا.

وكان جواو ماريو، انضم لإنتر عام 2016 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو، وخاض مع "النيراتزوري" في الموسم الماضي 22 مباراة، وسجل هدفا واحدا.

ويرتبط جواو ماريو مع إنتر، بعقد يمتد حتى صيف عام 2021.

المصدر: matchtv.ru