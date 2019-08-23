تفوق إشبيلية على غرناطة في الجولة الثانية لليغا

خرج فريق إشبيلية منتصرا من ملعب مضيفه غرناطة (1-0)، اليوم الجمعة، وذلك في المباراة الافتتاحية للجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إشبيلية بالفضل في انتصاره للاعبه، خوان جوردن، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد، بحلول الدقيقة 52 من زمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" بمدينة غرناطة.

وحقق إشبيلية بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة الليغا، برصيد 6 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض فريق غرناطة، العائد إلى دوري الأضواء، لأول هزيمة له، بعد تعادله في الجولة الأولى خارج أرضه أمام فياريال (4-4)، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب، حتى الآن.

المصدر: وكالات