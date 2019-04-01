تغييرات في المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي لتنس السيدات

حافظت اليابانية نعومي أوساكا على صدارة التصنيف العالمي للتنس الصادر الاثنين، فيما حققت التشيكية كارولينا بليسكوفا تقدما بثلاثة مراكز بعد وصولها إلى نهائي بطولة ميامي الأمريكية.

وتقدمت الرومانية سيمونا هاليب إلى المركز الثاني في ظل تراجع التشيكية بيترا كفيتوفا إلى المركز الثالث.

.@helenenothelen writes: "The days when Osaka was anonymous to those outside the tennis world aren’t really so long past. It was last March, here at the Indian Wells Tennis Garden, that she launched her spectacular rise to the No. 1 ranking. " https://t.co/oOjScUChgE — Los Angeles Times (@latimes) March 12, 2019

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وقفزت مواطنتها كارولينا بليسكوفا 3 مراكز بعد المباراة النهائية لبطولة ميامي، لتحتل المرتبة الرابعة عالميا، فيما تراجعت الألمانية أنجليك كيربر إلى المركز الخامس عالميا.

ودخلت الأسترالية أشلي بارتي، قائمة المصنفات العشر الأوائل عالميا للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، من خلال التواجد في المركز التاسع بعد التتويج بلقب بطولة ميامي.

المصدر: وكالات