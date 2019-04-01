 
مباشر

تغييرات في المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي لتنس السيدات

الرياضة

تغييرات في المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي لتنس السيدات
Reuters Geoff Burke
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnrk

حافظت اليابانية نعومي أوساكا على صدارة التصنيف العالمي للتنس الصادر الاثنين، فيما حققت التشيكية كارولينا بليسكوفا تقدما بثلاثة مراكز بعد وصولها إلى نهائي بطولة ميامي الأمريكية.

وتقدمت الرومانية سيمونا هاليب إلى المركز الثاني في ظل تراجع التشيكية بيترا كفيتوفا إلى المركز الثالث.

إقرأ المزيد
دجوكوفيتش يواصل في صدارة التصنيف العالمي للتنس

وقفزت مواطنتها كارولينا بليسكوفا 3 مراكز بعد المباراة النهائية لبطولة ميامي، لتحتل المرتبة الرابعة عالميا، فيما تراجعت الألمانية أنجليك كيربر إلى المركز الخامس عالميا.

ودخلت الأسترالية أشلي بارتي، قائمة المصنفات العشر الأوائل عالميا للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، من خلال التواجد في المركز التاسع بعد التتويج بلقب بطولة ميامي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن في ولاية أضنة!