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دجوكوفيتش يواصل في صدارة التصنيف العالمي للتنس

الرياضة

دجوكوفيتش يواصل في صدارة التصنيف العالمي للتنس
Reuters Geoff Burke
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نجح النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي الصادر الاثنين فيما شهد تقدم روجر فيدرر للمرتبة الرابعة، وذلك عقب تتويجه الأحد بلقب بطولة ميامي للأساتذة.

وتقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز الثامن عالميا، مستغلا تراجع الأمريكي جون إيسنر إلى المركز العاشر عالميا.

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وتراجع خوان مارتن ديل بوترو إلى المركز التاسع بسبب غيابه عن البطولة بداعي الإصابة، ليفشل في الدفاع عن وصوله إلى نصف نهائي الموسم الماضي.

وتقدم الكندي دينيس شابوفالوف 3 مراكز، ليحتل التصنيف العشرين عالميا، بعد وصوله إلى نصف نهائي ميامي، بينما قفز فيليكس أوغير أليازيمي 23 مرتبة، ليحتل المركز 33 عالميا.

المصدر: وكالات

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