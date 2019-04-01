دجوكوفيتش يواصل في صدارة التصنيف العالمي للتنس

نجح النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي الصادر الاثنين فيما شهد تقدم روجر فيدرر للمرتبة الرابعة، وذلك عقب تتويجه الأحد بلقب بطولة ميامي للأساتذة.

وتقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز الثامن عالميا، مستغلا تراجع الأمريكي جون إيسنر إلى المركز العاشر عالميا.

NOVAK DJOKOVIC played his part in helping Roger Federer win the Miami Open, according to pundit Greg Rusedski. https://t.co/9i0fJel4uF — Sports News & Bets (@fbb888) March 31, 2019

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وتراجع خوان مارتن ديل بوترو إلى المركز التاسع بسبب غيابه عن البطولة بداعي الإصابة، ليفشل في الدفاع عن وصوله إلى نصف نهائي الموسم الماضي.

وتقدم الكندي دينيس شابوفالوف 3 مراكز، ليحتل التصنيف العشرين عالميا، بعد وصوله إلى نصف نهائي ميامي، بينما قفز فيليكس أوغير أليازيمي 23 مرتبة، ليحتل المركز 33 عالميا.

المصدر: وكالات