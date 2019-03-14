كريستيانو رونالدو مهدد بالإيقاف بسبب الاحتفال "غير اللائق"

يواجه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خطر الغياب عن مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على خلفية احتفاله "الاستفزازي" خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقا في الاحتفال المثير للجدل للبرتغالي الذي قام فيه بتقليد دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، في مباراة الذهاب، على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد.

وكان اليويفا قد عاقب سيميوني بتوقيع غرامة مالية عليه، بقيمة 17,100 ألف جنيه إسترليني.

واحتفل رونالدو بفوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بإحرازه ثلاثية نظيفة، في إياب دور الـ16 للبطولة.

وأشار الموقع إلى أن عقوبة رونالدو ستكون الغرامة المالية، كما حدث مع سيميوني في أعقاب مباراة الذهاب، ولكنها أكدت أن العقوبة يمكن أن تصل إلى الإيقاف لمباراة واحدة، إذا ثبت أن رونالدو كان يوجه تلك الحركة إلى جماهير أتلتيكو مدريد.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي ستقام غدا الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، حيث سيتم الكشف عن قرعة هذا الدور وحتى المباراة النهائية التي ستقام في ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.

المصدر: calciomercato.com