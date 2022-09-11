شركة فضائية روسية خاصة تكشف عن مبتكراتها في معرض الهند الفضائي

كشفت شركة "سبوتنيكس" الفضائية الروسية الخاصة عن مبتكراتها الجديدة في مجال تكنولوجيات الفضاء في معرض Bengaluru Space Expo 2022 في الهند.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لشركة Sitronics Group التي تُعد "سبوتنيكس" فرعا منها.

ومن بين منتجاتها عالية التقنية تصاميم في مجال الأقمار الصناعية صغيرة الحجم والمعدات والأجهزة الخاصة بتدريب الطلاب على صيانة الأقمار الصتاعية.

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وكشفت الشركة الروسية الخاصة بصورة خاصة عن منصة OrbiCraft-Pro التقنية التي يتم على أساسها تصميم الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الملاحة البحرية وتوفير إنترنت الأشياء.

وقد زار رئيس الوكالة الفضائية الهندية (ISRO)، سريدخارا سومانات، جناح شركة "غلاف كوسموس" الروسية الذي تعرض فيه الشركة الروسية الخاصة منتجاتها.

وأتاح موظفو الشركة الروسية للطلاب والأساتذة الهنود فرصة ليتدربوا باستخدام أجهزة ومعدات الشركة الروسية.

وقال مدير عام شركة "سبوتنيكس" فلاديسلاف إيفانينكو، إن "الشركة تتخذ موقفا متفائلا من التعاون مع الهند ونعتقد أن لهذا التعاون آفاقا واسعة. كما إننا جاهزون للتعاون مع شركائنا الهنود في مختلف المشاريع في مجال تطوير الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية والتعليم الفضائي وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

المصدر: تاس