بطريقة مميزة.. روسيا تحيي من الفضاء الدول المشاركة بمنتدى الشرق الاقتصادي (فيديو)

قرر رواد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية تقديم تحيّة مميزة للدول المشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي عبر مقطع فيديو قصير صوروه في المحطة.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي المتواجد في المحطة، أوليغ أرتيوموف: "قررنا توجيه تحية لبعض الدول المشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين، رواد الفضاء يتابعون عن كثب من المدار المنتديات المهمة التي تعقد على الأرض.. تظهر في المقطع الذي صورناه أعلام روسيا وأرمينيا والصين ومنغوليا وميانمار على خلفية الأرض".

انطلقت اليوم الاثنين في مدنية فلاديفوستوك، في أقصى الشرق الأقصى الروسي، فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية، وتستمر فعاليات المنتدى المنعقد في نسخته السابعة حتى يوم الخميس 8 سبتمبر 2022.

إقرأ المزيد

وتشارك في الحدث وفود من أكثر من 40 دولة، ويتوقع أن يجذب أكثر من 4000 مشارك، ويتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 70 حدثا، بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية، إضافة إلى جلسات حوار "روسيا - الهند" و"روسيا - فيتنام" و"روسيا - آسيان"، وكذلك اجتماع لمجلس الأعمال الروسي الصيني ومؤتمر حول الاستثمار والتجارة في منطقة القطب الشمالي.

ويعد منتدى الشرق الاقتصادي منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع الاستثمارات في منطقة الشرق الأقصى والمشاريع الواعدة في المنطقة.

المصدر: تاس+وكالات روسية