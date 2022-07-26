رائدة أوروبية تصف تجربتها في الفضاء المفتوح في إطار البرنامج الروسي

كشفت سامانثا كريستوفوريتي، رائدة وكالة الفضاء الأوروبية عن بعض تفاصيل تجربتها التي خاضتها مؤخرا في الفضاء المفتوح.

وقالت كريستوفوريتي في لقاء صحفي: "كانت تجربة العمل في الفضاء المفتوح في إطار البرنامج الروسي مريحة.. لقد أجرينا تدريبات سابقة على هذا الأمر على الأرض، وأجرينا كل التحضيرات اللازمة على متن المحطة الفضائية الدولية أيضا، بزّات Orlan-MKS الروسية مريحة ومناسبة للعمل في مختلف الظروف".

وأشارت الرائدة"إلى أنها حققت مع زميلها الروسي إنجازا مهما بإطلاقهما عددا قياسيا من الأقمار الصناعية خلال المهمة التي نفذاها في الفضاء المفتوح".

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وكانت كريستوفوريتي قد خرجت مع رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في الـ 21 من يوليو الجاري، وخلال مهمتهما التي استمرت 7 ساعات تمكنا من إنجاز العديد من الأمور إذ أطلقا 10 أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء، كما قاما بتفكيك ونقل منصات من وحدة Poisk ووحدة Nauka التابعتين للمحطة، ووضعا على وحدة Poisk أجهزة لتعمل مع ذراع ERA الميكانيكية.

وتعتبر هذه المهمة هي السادسة من نوعها بالنسبة لأرتيوموف، وأول مهمة في الفضاء المفتوح بالنسبة للرائدة الأوروبية، وخلالها ارتدى الرائد الروسي بزة Orlan-MKS-5 بخطوط حمراء، بينما ارتدت كريستوفوريتي بزة Orlan-MKS-4 بخطوط زرقاء.

المصدر: فيستي