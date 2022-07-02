روغوزين: سنطلق كل صواريخ "بروتون"

قال مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، إن روسيا ستطلق جميع صواريخ "بروتون" الموجودة لديها.

وذكر روغوزين أنه إذا استمرت عمليات الإطلاق بعد عام 2024، فقد تكون هناك حاجة لمفاوضات إضافية.

وأضاف: "نحن نخطط لاستخدام هذه الصواريخ بشكل مكثف حتى تنفد. لن نرسل أيا منها للمتحف أو المستودعات ... وسيتم بحث موضوع كيف سيتم حل المشكلة بعد عام 2024، لكننا نعتقد أنه يجب أن نطلق كل الصواريخ الموجودة".

وأوضح أنه يوجد لدى مركز "خرونيتشيف" في الوقت الحالي احتياطي من صواريخ "بروتون" ومكوناتها، ويتعلق ذلك على سبيل المثال، بأنظمة التحكم أو المحركات. وقال: "وطبعا لا يجوز رميها جانبا".

وشدد روغوزين، على أن أصحاب الطلبيات، اعتادوا على هذا النوع من الصواريخ والأجهزة مكيفة معها. بالإضافة إلى ذلك، توجد في مطار بايكونور الفضائي منصة إطلاق خاصة بهذه الصواريخ وهي في حالة فنية جيدة.

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في وقت سابق، قال أليكسي فولين مدير عام مؤسسة الاتصالات الفضائية الحكومية، إنه سيتم استخدام صواريخ بروتون لنقل الأقمار الصناعية على الأقل حتى عام 2026.

بالاتفاق مع كازاخستان، سينتهي استخدام صواريخ "بروتون"، التي تعمل بالوقود السام - ثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل - في عام 2025، وسيتم استبدالها بصواريخ Angara-A5 بمحركات تعمل بالأكسجين والكيروسين.

المصدر: نوفوستي