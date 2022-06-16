صواريخ "بروتون" ستبقى في الخدمة على الأقل إلى نهاية عام 2026

أعلن أليكسي فولين، المدير العام لمؤسسة "الاتصالات الفضائية"، أن صواريخ النقل "بروتون" الفضائية الروسية ستبقى في الخدمة على الأقل حتى نهاية عام 2026.

إقرأ المزيد



ويشير فولين في حديث للصحفيين بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن صواريخ النقل "بروتون" ستستخدم في إطلاق الأقمار الصناعية على الأقل إلى عام 2026. وأنه ليس لدى المؤسسة حاليا خطة لاستخدام صواريغ Angara الثقيلة.

ووفقا له، القمر الصناعي التالي الذي سيجدد مجموعة أقمار الاتصالات الفضائية Express-AMU4، سوف يطلق إلى الفضاء باستخدام صاروخ النقل "بروتون" مع وحدة التعجيل "بريز".

يذكر أنه في وقت سابق، أعلن أن صواريخ "بروتون" التي تعمل بوقود ثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل السام، سوف تستخدم حتى عام 2025، وتحل محلها صواريخ Angara-A5 التي تعمل بوقود الأكسجين والكيروسين، ويمكن لروسيا إطلاق 14 بروتون أخرى قبل ذلك الوقت. بحسب أليكسي فاروشكو، المدير العام لمركز خرونيتشيف.

المصدر: نوفوستي