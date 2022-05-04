روسيا تصنع معدات جديدة لصواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس يخططون لتطوير محركات جديدة لصواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة.

وحول الموضوع وخلال مقابلة صحفية قال أليكسي فوروتشكو، رئيس مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية: "نخطط للبدء بتجميع نموذج جديد من المحركات التي تعمل بالأكسجين والهيدروجين المخصصة للمرحلة الأولى من صواريخ أنغارا الفضائية الثقيلة، من المفترض أن يبدأ تجميع النموذج الجديد عام 2025".

وأضاف "لقد تم توقيع العقود الخاصة ببناء نموذج المحرك الجديد، ونعمل حاليا على وضع الوثائق المتعلقة بالتصميم العام له، العام المقبل سيبدأ مركزنا بصنع بعض المعدات اللازمة للنموذج الاختباري لهذا المحرك، ونخطط لإطلاق صواريخ أنغارا المجهزة بالمحركات الجديدة عام 2027.. النوع الجديد من المحركات سيمنح صواريخ Angara-A5 الفضائية الثقيلة قدرات أكبر على أيصال المركبات إلى الفضاء".

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وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ "انغارا" الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل، وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا.

المصدر: فيستي