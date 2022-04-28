 
مباشر

روسيا تجري تجربة عملية فريدة وترسل بذور النبات إلى الفضاء

الفضاء

روسيا تجري تجربة عملية فريدة وترسل بذور النبات إلى الفضاء
Sputnik alixei kudenko
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swsj

أعلنت جامعة كورولوف الوطنية في مدينة سمارا الروسية عن نيتها إجراء تجربة علمية لدراسة التأثيرات الفضائية على بذور النباتات.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة "يخطط العلماء التابعون لجامعتنا لإرسال بذور 30 نباتا نادرا إلى الفضاء، من بين هذه النباتات هناك نباتات نمت من بذور كانت قد أرسلت إلى الفضاء عام 2013".

ومن جهتها قالت رئيسة قسم علوم البيئة والنباتات في الجامعة، لودميلا كارالوفا:"كجزء من التجربة سيرسل المختصون المسؤولون عن الحديقة البيئية في جامعتنا بذور أكثر من 30 نوعا من النباتات إلى الفضاء على متن Bion-M2، منها نباتات نادرة مدرجة في الكتاب الأحمر لمنطقة سمارا الروسية.. واستنادا لنتائج التجربة سيقييم العلماء كيف أثرت البيئة الفضائية على البذور، وكيف ستنمو هذه البذور فيما بعد، وكيف ستكون التأثيرات اللاحقة على الأجيال القادمة من هذه النباتات".

إقرأ المزيد
روسيا تختبر محركات جديدة للصواريخ الفضائية الواعدة
روسيا تختبر محركات جديدة للصواريخ الفضائية الواعدة

وأضافت "الفريد في هذه التجربة هو أن البذور التي سنرسلها إلى الفضاء هي لنباتات طبيعية، وهي من أنواع نادرة كانت بعض بذورها في الفضاء أيضا، النباتات الطبيعية أكثر حساسية من الناحية الفيزيولوجية من النباتات المهجنة أو النباتات التي تزرع لإعطاء محاصيل زراعية، لذ يمكن أن تكشف لنا البذور المرسلة تأثير العوامل الفضائية عليها، هذه التجربة ستساعدنا على دراسة إمكانية استحداث مرافق لتخزين بذور النباتات في الفضاء مستقبلا".

المصدر: فيستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا