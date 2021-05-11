"روس كوسموس" تقرر إنشاء ستة أقمار جديدة للاتصالات

قررت مؤسسة "روس كوسموس" إنشاء ستة أقمار جديدة للاتصالات من نوع "Gonets-M" بحلول عام 2025 .

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وتشير وثائق المؤسسة إلى أن الأقمار الصناعية ذات الأرقام 36 و37 و38 ستكون جاهزة في الأول من يوليو عام 2025 ، والأقمار الصناعية ذات الأرقام 39 و40 و41 ستكون جاهزة في الأول من أكتوبر 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأقمار الصناعية للاتصالات من نوع "Gonets-M" التي أطلقت إلى الفضاء منذ عام 2005 بلغ 22 قمرا، ومن المقرر إطلاق الأقمار 33 و34 و35 في عام 2022 بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b مع وحدة التعجيل "فريغات" من مطار فوستوتشني الفضائي.

وتستخدم منظومة الأقمار الصناعية "Gonets-D1M" التي تعمل في مدار منخفض، لتوفير الاتصالات ونقل البيانات على نطاق العالم، بما فيها الأماكن النائية، التي يصعب الوصول إليها مثل مناطق أقصى الشمال، وكذلك للرصد الصناعي والبيئي والنقل. ويبلغ عدد هذه الأقمار 12 قمرا موزعة بالتساوي على أربعة مدارات.

وتتألف مجموعة الأقمار الصناعية الجديدة من 28 قمرا، وتنشر بالتساوي على أربعة مدارات، لتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: نوفوستي