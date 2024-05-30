زعيم حزب تركي: سنلغي التعامل بالدولار وسيتم توزيع النعم التي وهبها الله لثمانية مليار إنسان بالعدل

وعد زعيم "حزب الرفاة الجديد" في تركيا فاتح أربكان بعهد جديد تشهده تركيا في حال وصول حزبه إلى السلطة، وتحقيق "فتوحات جديدة"، بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي.

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وقال أربكان، الذي حل حزبه في المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية، خلال مشاركته في فعالية "فتح اسطنبول" التي أقامتها الجمعية الشبابية القومية في مدينة سقاريا، إن حزبه سيحقق "فتوحات جديدة في المرحلة الجديدة كفتح مكة والقدس واسطنبول".

وأضاف أربكان أن السياسة الخارجية في عهدهم لن تشهد معايير مزدوجة، أو حروبا أو احتلالا، ولن يتم إعلاء القوة المفرطة بل الحق والحقوق.

وذكر أربكان أنهم سيحققون "فتوحات اقتصادية أيضا، ولن يكون هناك استغلال ولا فوائد ولا مكاسب غير عادلة، وسيتوازن ميزان النعم والأعباء، ولن تكون هناك ضرائب غير عادلة"، وأضاف: "سيتم إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي، الذي يعد أهم أداة استغلالية بيد الصهيونية، وسيتم الانتقال إلى الدينار الإسلامي".

وأشار أربكان إلى أنه "ستكون هناك عدالة في المشاركة وسيتم توزيع النعم التي وهبها الله لثمانية مليار إنسان بالعدل، سنحقق فتوحات على صعيد القانون أيضا، لن تكون هناك معايير مزدوجة وسيهيمن العدل وستحترم حقوق العباد"، كما تعهد بتحقيق "فتوحات بالأذهان" وإنشاء "أجيال تقيم الصلاة وترفض أن تستعبدهم الصهيونية".

المصدر: "زمان"