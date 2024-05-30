العلماء الروس يبتكرون طريقة جديدة لمكافحة داء السكري

ابتكر علماء جامعة جنوب الأورال الروسية مشروبا جديدا يمكنه تخفيض مستوى السكر في الدم لدى مرضى داء السكري.

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وتشير مجلة Food Systems، إلى أن العلماء ابتكروا تركيبة المشروب اعتمادا على المحلل المائي للبروتين، الذي وفقا لهم، يمكن أن يكمل بفعالية العلاج التقليدي للنوع الأول من داء السكري ويساعد تقليل استهلاك الأنسولين. واستخدم الباحثون في إنتاج المشروب المنتجات الغذائية الثانوية، بما فيها قوانص الدجاج.

وتقول أوكسانا زينينا، الأستاذة المساعدة في قسم الأغذية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة : "يحتوي البروتين الحيواني على عكس البروتين النباتي، على تركيبة أحماض أمينية أكثر قيمة، لذلك هناك احتمال أكبر للحصول على الببتيدات النشطة القيمة في المواد الخام مع نشاط محتمل لخفض مستوى السكر في الدم".

ووفقا لها، أثناء تحضير المحلل المائي للبروتين، تتشكل ببتيدات نشطة في الخليط، ما يقلل من مستوى السكر في الدم نتيجة قمع نشاط إنزيمات مثل ديبيبتيديل ببتيداز -4 وألفا أميلاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الببتيدات النشطة بيولوجيا هي التي تعطي المشروب النهائي خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للتكاثر ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

وكما هو معروف، داء السكري، مرض مزمن خطير سببه عدم إفراز البنكرياس الكمية المطلوبة من الأنسولين، أو عدم استخدام الجسم هرمون الأنسولين بفعالية. ويمكن أن يؤدي التأخر في علاج داء السكري إلى مضاعفات، مثل العمى وبتر الأطراف والفشل الكلوي واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

المصدر: نوفوستي