مراسلنا: المرشد الإيراني يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في طهران

أفاد مراسلنا، اليوم الخميس، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة الإيرانية طهران.



وقال خامنئي لدى استقباله الأسد، إن "الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي لعب دورا بارزا في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وكان لوزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان أيضا اهتمام خاص في هذا السياق".

وأضاف المرشد الإيراني أن "الدول الغربية كانت بصدد إسقاط النظام السوري عبر الحرب التي شنت ضده وإبعاد سوريا عن المعادلات الإقليمية لكنها فشلت، والآن أيضا هي بصدد تنفيذ هذا المخطط لكن بطرق أخرى".

وختم خامنئي، بالقول للأسد:"نثمن ونقدر صمودكم القوي بوجه هذه الضغوط، وننتقد مواقف بعض الدول الإقليمية حيال قضية غزة".

يتبع..